العثور على سمكة عمرها 100 عام

أميرة خالد(صدى):

تمكن صياد من العثور على سمكة عملاقة، يبلغ وزنها 14 كيلو غراما، وطولها 91 سم، لكن الأكثر إثارة للدهشة، هو أنها تبلغ من العمر 100 عام على الأقل.

وقال الدكتور أليك لاكمان، الخبير في جامعة ولاية نورث داكوتا، تصريحه بأن تلك السمكة الذهبية التي عثر عليها “ جاسون فوجيت ” في منطقة برينرد ليكس، هي مخلوق مذهل، وأطلق عليها “ سمك الجاموس ” .

وتم التعرف على عمر السمكة، من خلال فحص بنية الكالسيوم من الأذن السمكية الداخلية، التي كشفت أن السمكة عمرها 100 عام على الأقل.