ضمان غرب الرياض يبدأ باستقبال المستفيدات في مقره الجديد

سعيد العجل(صدى):

بدأ مكتب الضمان الإجتماعي النسوي بغرب الرياض صباح يوم الخميس الموافق١٤٤٠/١٠/١٧هـ في مقره الجديد الواقع بحي عليشة بعد اكتمال تجهيزه مودعاً المقر القديم بحي السويدي ،ويشغل المكتب مساحة٤٠٠٠ متر مربع بكادر وظيفي يتكون من ٦٤موظفه وموظف موزعين على ٣ أدوار .

فيما يضم الدور الأرضي صالة المستفيدات وصالة البطاقات والنقل ، بينما يضم الدور الأول قسم المهجورات والبحث والسجناء وتمكين المرأة والدعم الفني.

يشار إلى أنه تم إنشاء الضمان الاجتماعي في عام 1382 هـ بالمراسيم الملكية رقم 18 و 19 في 1382 هـ بسن نظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لتنظيم مساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجة من الأسر والأفراد ورعايتهم المستمرة ضد الحاجة والعوز وليكفل لهم حدا أدنى من العيش الكريم ويوفر لهم حياة كريمة ويرفع عنهم ذل المسألة ويحفظ كرامتهم.