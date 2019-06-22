بينها الشيكولاته والموز .. أطعمة طبيعية تخلصك من تقلصات الدورة الشهرية

أميرة خالد(صدى):

قام عدد من الأطباء ، أنه بدلًا من لجوء الفتيات إلى المسكنات المضرة، يمكنها التغلب على تقلصات الدورة الشهرية التي تزعجها بأطعمة طبيعية ولذيذة أيضًا .

وقدم الأطباء ، مجموعة من الأطعمة التي تخفف تقلصات الدورة الشهرية ، منها :

الشوكولاتة الداكنة : تعد خيارًا آمنًا ولذيذًا للتغلب على تقلصات الدورة الشهرية، كما أنها صحية أيضًا، خاصة لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من تلك التقلصات المؤرقة.

الموز : يساعد الموز في التخلص من التقلصات لاحتوائه على البوتاسيوم، والذي يؤدي خفض مستوياته إلى الإصابة بالتقلصات والتشنجات أيضًا.

الأناناس : يتميز الأناناس باحتوائه على العديد من الفيتامينات والإنزيمات التي تساعد على استرخاء عضلاتك لمقاومة التقلصات والتشنجات، كما يعزز الأناناس أيضًا من الحالة المزاجية.

سمك السلمون : سمك السلمون غني بأوميغا 3 وفيتامين د، وكلاهما يساعد على محاربة تلك التقلصات المؤلمة ويريحك منها دون الحاجة إلى مسكن.

الزبادي : يعد الزبادي من أكثر الأطعمة الغنية بالكالسيوم الذي يساعد في تخفيف التقلصات، فلا تترددي في تناوله على الفطور في الفترة السابقة للدورة الشهرية وأثنائها أيضًا.

بذور الكتان : مثل سمك السلمون، تتميز بذور الكتان بغناها بأوميغا 3 الذي يساعد في منع حدوث تلك التقلصات وتشنج العضلات.

الجوز : تناول حفنة من الجوز أو عين الجمل يحميكِ من تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة، وذلك لأنها تمد الجسم بأوميغا 3.

زبدة الفول السوداني : بالإضافة إلى الخيارات التي سبق ذكرها أعلاه، يمكن لملعقة من زبدة الفول السوداني أن تساعدك في التخلص من التقلصات والتشنجات، وذلك لأنها غنية بفيتامين E.

بذور زهرة عباد الشمس : على غرار زبدة الفول السوداني، تحتوي بذور زهرة عباد الشمس على فيتامين E، كما أنها تتميز بكونها وجبة خفيفة للغاية ولذيذة أيضًا.