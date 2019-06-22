بالصور.. رصاصة طائشة تخترق سقف صالة رياضية بمدرسة في حفر الباطن

ماجد محمد(صدى):

اخترقت رصاصة طائشة، اليوم السبت، سقف الصالة الرياضية بمدرسة عبدالرحمن الغافقي بمحافظة حفر الباطن.

وأثناء إقامة المباريات في الصالة الرياضية بالمدرسة، فوجيء منسوبو الناي باختراق رصاصة للسقف، ما تسبب في حالة من الفزع والخوف.

وجاءت هذه الرصاصة الطائشة، بالرغم من تحذير النيابة العامة من استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات، مؤكدة أن مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال.

وتنتشر ظاهرة إطلاق النار في عدد من أحياء محافظة حفر الباطن وبعض مناطق المملكة بشكل كبير، وسط مطالبات من الأهالي بالحد من هذا الأمر.