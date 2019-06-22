توفر وظائف للجنسين بشركة ايكيا في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ايكيا العالمية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة الثانوية العامة فما فوق بجدة، للعمل بالمسميات التالية (مُصمم ايكيا للأعمال، وأخصائي تجربة العملاء، وأخصائي دعم المبيعات والإمداد، ومُصمم جرافيك داخلي، ومُوظفة العناية بالاطفال، وقائد التصميم الجرافيكي)، ولذلك حسب الشروط والتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف: مُصمم ايكيا للأعمال (IKEA Business Designer).

أخصائي تجربة العملاء (Customer Experience Specialist).

أخصائي دعم المبيعات والإمداد (Sales & Supply Support Specialist).

مُصمم جرافيك داخلي (Graphic Design Intern).

مُوظفة العناية بالاطفال (Child Care Officer).

قائد التصميم الجرافيكي (Graphic Design Leader).

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي:

مُصمم ايكيا للأعمال (IKEA Business Designer): اضغط هنا

أخصائي تجربة العملاء (Customer Experience Specialist): اضغط هنا

أخصائي دعم المبيعات والإمداد (Sales & Supply Support Specialist): اضغط هنا

مُصمم جرافيك داخلي (Graphic Design Intern): اضغط هنا

موظفة العناية بالاطفال (Child Care Officer):اضغط هنا

قائد التصميم الجرافيكي (Graphic Design Leader): اضغط هنا