بعد تعليقها على ” متلازمة داون ” .. ياسمين صبري: لم أقصد أي إساءة

القاهرة(صدى):

اعتذرت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، عن تعليقها الساخر من ” متلازمة داون ” ، عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .

وقالت ” صبري ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” للتواصل الاجتماعي، إنها قصدت بالمزحة شقيقها الأصغر، وأن نواياها جيدة، كما وصفت نفسها بأنها شخص محب ومسالم وأنها لا تقصد إلحاق الأذى بأي أحد.

وأضافت صبري أن المتابع، الذي قوبل ردها عليه بالاستهجان، هو شقيقها الأصغر الذي تمازحه طيلة الوقت بتبسط وبدون مشاكل.

وتابعت صبري أن الأمر تفاقم هذه المرة، لأن تعليقها كان على الملأ، ولأن المتابعين لم يعرفوا حقيقة القرابة وطبيعة العلاقة بينهما، فأخذوا التعليق على محمل غير المقصود.