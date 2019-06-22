وظيفة إدارية شاغرة للنساء بمجموعة التعاون للإستثمار

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة التعاون للإستثمار بمحافظة الخرج، باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة للنساء، تحت مسمى ” مشرفة عامة ” ، وذلك وفق شروط محددة.

وأوضحت مجموعة التعاون، أن الوظيفة بدوام كامل على فترتين ولمدة 6 أيام بالأسبوع، لافته إلى أن يُشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، ولديها متوسط خبرة لا يقل عن سنتين في ذات الوظيف.

وأضافت أنه يُشترط أن يتوافر بها القدرة على تحديد الأهداف والبرامج والخطط، والقدرة على تحفيز وتدريب وتطوير وإرشاد الموظفات، والقدرة على تخطيط وتنفيذ الواجبات بفعالية، والقدرة على تحمل ضغوط العمل.

كما أشارت إلى أن للتقديم يتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة رمز الوظيفة ” GS ” في عنوان البريد [email protected]، وللإطلاع على الإعلان بالكامل من هنــــــــا .