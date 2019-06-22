عريس يسقط من ارتفاع 12 قدما ليلة زفافه

بانكوك(صدى):

تعرض شاب تليلندي يُدعى ” كريس ” ، لحادثة غريبة وصادمة ، أدخلته في غيبوبة بعد أن كاد يموت ، حيث سقط من فوق درابزين السلّم أثناء توجهه لجناح شهر العسل الموجود بأحد الفنادق باسكتلندا. بعد ساعات فقط من حفل زفافه. يعاني إصابة خطيرة في المخ .

وقالت زوجة كريس وتدعى أفريل، عبر صفحتها على “فيسبوك”: “أريد أن أخبر الجميع بحقيقة ما حدث لنا في ليلة الزفاف، لقد كان الاحتفال رائعًا وفي نهاية اليوم، وبعد مغادرة الضيوف، صعد كريس الدرج للتوجه لجناح شهر العسل، وكان في مبنى منفصل عن مكان الاحتفال، لكنه سقط من فوق الدرابزين من ارتفاع 12 قدمًا، ونُقل إلى المستشفى بحالة حرجة للغاية، حيث أصيب بجروح كبيرة في الدماغ وإصابات في الظهر أرجو من الجميع الدّعاء له”.