هيئة الأمر بالمعروف بجدة تفعل برنامج المصليات المتنقلة في الكورنيش الجنوبي وشاطئ السيف

إبراهيم الزهراني(صدى):

في إطار البرامج المقدمة من الإدارة العامة للتوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفذ فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة برنامج المصليات المتنقلة، وذلك في أماكن تواجد المتنزهين في الكورنيش الجنوبي وشاطئ السيف حيث يكثر تواجد المتنزهين في الفترة المسائية.

وتعد المصليات المتنقلة إحدى الوسائل التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة في الأماكن الحيوية التي يكثر فيها المتنزهون لإقامة الصلوات جماعة.

من جهته ذكر فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن إدارة التوعية والتوجيه بالفرع تقوم بعمل خطة لتفعيل المصليات المتنقلة في محافظة جدة وبعض المحافظات التي يرتادها المصطافون في الإجازة الصيفية ويوجد بها كثافة كبيرة من المتنزهين.

وأشار فضيلته إلى أن المصليات المتنقلة تستوعب أكثر من ٢٠٠ مصل وأنها مزودة بمكبرات صوت لرفع الأذان ومواضئ ومطبوعات توعوية من اصدارات الرئاسة العامة.

وتأتي هذه البرامج ضمن مسارات خطط الرئاسة العامة للتوعوية والتي تحظى بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.