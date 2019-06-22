هاري كين يتزوج من أم طفليه في سرية تامة

لندن(صدى):

احتفل البريطاني هاري كين، نجم فريق توتنهام، بزفافه على صديقة طفلوته كاتي غودلاند في سرية تامة، إذ نشر صورة بعد زواجهما في منتجع مجهول.

وأظهرت الصور هاري كين وزوجته بفستان العرس، فيما تم الاحتفاظ بموقع الحفل سرًا من قبل الزوجين، وعلق كين بالقول: أخيرًا تزوجت من أفضل صديقة لي، أحبك.

يذكر أن كين كان قد عرض الزواج على غودلاند في يوليو 2017، عندما كانا في عطلة معًا في بربادوس، وأنجبا طفلين، وهما إيفي جين كين وفيفيان جين كين.