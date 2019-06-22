إيران تعدم موظف سابق في وزارة الدفاع وسط شكوك بزيف الاتهامات

نايف السالم(صدى):

أقدمت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، على إعدام موظفًا سابقًا بوزارة الدفاع بتهمة التجسس لصالح المخابرات المركزية الأمريكية.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية، أن جلال حاجي زوار ترك وظيفته قبل 9 سنوات، وأدانته محكمة عسكرية بعد تحقيق كشف عن وثائق ومعدات للتجسس في منزله.

وأكدت ان الإعدام تم في سجن رجائي شهر بإقليم كرج غربي طهران، فيما تم الحكم على زوجته زوار بالسجن لمدة 15 سنة بالتهمة نفسها، وأيدت المحكمة العليا القرارين.

يذكر أن أحكام الإعدام في إيران تثير غضب المجتمع الدولي وسط شكوك بشأن توفر ضمانات المحاكمة العادلة، بجانب زيف الاتهامات.