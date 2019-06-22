بالفيديو.. شبح غامض يتنقل بين المنازل يثير رعب المواطنين بولاية كانساس

واشنطن(صدى):

أثار رجل غامض يرتدي بدلة مضادة للمواد الخطرة والنووية ويغطي وجهه بغطاء أبيض، الذعر بين المواطنين في ولاية كانساس الأمريكية ، حيث عندما ينتصف الليل ويكون الجميع نائمين، يتسلل هذا الرجل في الظلام، يطرق الأبواب ويدق الأجراس ثم يهرب .

وبدأ المواطنون في نشر فيديوهات كاميرات المراقبة على موقع “فيسبوك”، من تجمع “سمر وود ايستيت” السكني إلى كمباوند “باولو فيلد”، وكذلك من مجاورة “فيلز فارم”، وكلها تثير الحيرة والرعب والتساؤل، من الشبح الغامض؟ ولماذا يطرق الأبواب ويهرب؟ ماذا يريد؟ .

وفي تعليقه على الواقعة قال ضابط الشرطة في أوفرلاند، جون لاسي، “هذه وقائع مخيفة، لماذا يتجول شخص ما مرتدياً بدلة المواد الخطرة؟”.

وتروي إحدى السيدات التي طلبت عدم الإعلان عن هويتها، تقول: “سمعت جرس الباب ليلاً، ولم أفكر في أي شيء غير عادي، لكن عندما استيقظت في صباح اليوم التالي، شاهدت الفيديو المرعب، وعلى موقع “فيسبوك” اكتشفت أن الجيران ينشرون مقاطع فيديو مشابهة، وفكرت أنه أمر غريب، نفس الشخص يأتي نحو الباب ثم يطرق الجرس ويهرب”.

وقالت شرطة أوفرلاند إنه لم يتم القبض على الرجل المجهول بعد، ونصح الضابط لاسي، أي شخص يشاهد الرجل أن يتصل برقم الطوارئ (911) فوراً، وأن يتفادى مواجهة الشبح الغامض.