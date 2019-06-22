كولومبيا تصدم الأرجنتين في كوبا أمريكا 2019

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير أرجنتينية، ان منتخب كولومبيا تحت قيادة كارلوس كيروس المدير الفني، يعتزم لعب مباراة باراجواي غدًا الأحد بالبدلاء، ضمن منافسات كوبا أمريكا 2019.

وأوضحت التقارير، أن قرار كيروش، يأتي بعد أن ضمن فريقه التأهل إلى الدور الثاني في بطولة كوبا أمريكا، متصدرًا للمجموعة الثانية.

وأشارت إلى أن هذا القرار بمثابة صدمة لمنتخب الأرجنتين الذي يحتاج إلى أن تفوز كولومبيا أو تتعادل مع بارجواي في الجولة الثالثة وفوزه التانجو على قطر، لضمان التأهل إلى الدور الثاني دون انتظار نتائج الفرق في المجموعات الأخرى.

يذكر أن منتخب الأرجنتين يحتل المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع قطر صاحبة المركز الثالث.