كوشنر: استثمارات من ترامب بـ50 مليار دولار في 4 دول ضمن صفقة القرن

واشنطن(صدى):

أعلن جاريد كوشنر، المستشار في البيت الأبيض، عن خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميًا بـ ” صفقة القرن ” .

وأوضح أن أول مرحلة لخطة ترامب تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان، وإقامة طريق بتكلفة 5 مليارات دولار عبر إسرائيل لربط الضفة بغزة.

وكشف أن الاستثمارت ستخلق مليون فرصة عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما سيخفض نسبة البطالة الحالية والتي تبلغ 30%.

وأضاف: ” مدة تطبيق هذه الخطة عشر سنوات، سيخول الفلسطينيين مضاعفة الناتج الإجمالي المحلي، تم مراجعة هذه الخطة من قبل مجموعة من الاقتصاديين والدول، ونأمل أن نتمكن من طرحها مع رجال أعمال وشركات استثمار ” .