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توفر وظائف إدارية وأكاديمية جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز في المدينة المنورة

توفر وظائف إدارية وأكاديمية جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز في المدينة المنورة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي ، عن توفر وظائف إدارية وأكاديمية في عدة تخصصات، للعمل بالجامعة في المدينة المنورة، بالمسميات التالية (مُحاسب، ومُساعد اداري، ومُحاضر، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف: مُحاسب (Accountant):

درجة البكالوريوس في المحاسبة ، لا يشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج شركة مايكروسوفت أوفيس وقواعد البيانات وبرامج المحاسبة.

مُساعد اداري (Administrative Assistant):

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو علوم الحاسب أو إدارة الأعمال ، خبرة سابقة في وظيفة مُساعد إداري أو مُدير مكتب ، و إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج شركة مايكروسوفت أوفيس.

مُحاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك:

درجة الماجستير لوظيفة (مُحاضر) في تخصص ريادة الأعمال أو المالية ، درجة الدكتواره لوظيفة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك) في تخصص ريادة الأعمال أو المالية ، خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريس الجامعي ، و إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

وقالت الجامعة ، أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم السبت 2019/06/22م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم: لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنـــــــــا .


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