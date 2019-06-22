عنف منزلي وصراخ في منزل مرشح رئاسة الحكومة البريطانية

لندن(صدى):

تلقت الشرطة البريطانية، بلاغًا عن عنف منزلي، في شقة كاري سيموندز شريكة محافظ لندن السابق بوريس جونسون، وذلك في الساعة 00:24 فجر الجمعة.

وأبلغ الجيران، الشرطة أنه يخشون على حياة المرأة داخل الشقة بعد سماع أصوات وما يبدو أنه شجار، وتوجهت الشرطة إلى المنزل وخلصت إلى أن الأمر لا يدعو للقلق، وأنه لا داعي للقيام بأي تصرف إضافي أو اتخاذ أي إجراء بحقهما.

وتمكن الجيران، من تسجيل معركة كلامية بين جونسون وشريكته التي كانت تصرخ، وتلى صراخها أصوات سقوط أشياء وضجيج، في وقت من الأوقات.