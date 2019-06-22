رجل يعتدي على فتاة 30 يوما في شقته

القاهرة(صدى):

تمكن رجل مصري من خداع فتاة ” قاصر ” تبلغ من العمر 17 عاما، واستدرجها حتى شقته بحجة مساعدتها للبحث عن عمل، وعاشرها جنسيا لمدة شهر كامل، وعقب ذلك تركها في حالة إعياء شديد.

وتوجهت الفتاة إلى منزلها واصطحبت والدها، وتوجها معا إلى قسم الشرطة ، وأبلغ الأب تفاصيل الواقعة وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث وتحري، وتمكنت من كشف غموض الواقعة، وضبط المتهم.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث وتحرٍ لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين من خلال الفحص وتتبع خط سير الفتاة، أن وراء ارتكاب الواقعة، رجل يدعى ” أحمد . ح ” 42 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتين مخدرات وضرب.