الكشف عن ” نيسان التيما 2020 ” بتقنيات جديدة

أميرة خالد(صدى):

أٌطلقت السيدان المتوسطة موديل 2020 بتحديثات محدودة في الولايات المتحدة ، عقب أن حصلت نيسان التيما على اعادة تصميم شاملة خلال العام الماضي ، فيما لم يتم الإعلان إذا ما كانت ستصلنا في الخليج أم لا.

حيث اكتسبت التيما S الفئة الأقل على زيادة في سعرها بمقدار 100$ (375 ريال) ليكون إجمالاً 24,100$ (90,375 ريال)، مع توفيرها اختيارياً بحزمة مساعدة السائق المتضمنة درع الحماية 360 الذي يوفر أنظمة مساعدة للسائق.

لا توجد تفاصيل عن سعر الحزمة، لكنها تضيف مميزات سلامة مثل مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية مع الكشف عن المشاة، تنبيه مغادرة المسار، مصابيح أمامية أوتوماتيكية وتنبيه النقاط العمياء.

تتوفر التيما SR مقابل 25,700$ (96,375 ريال) بزيادة 350$ (1,310 ريال) مع توفير حزمة درع الحماية 360 بشكل قياسي دون تكاليف إضافية.

أما التيما SV و SL فلم يطرأ عليهما تغيير يذكر، يستثنى من ذلك زيادة الزخرفات السوداء في المقصورة، مع تخفيض سعر فئة SV بمقدار 300$ (1,125 ريال) ورفع سعر SL بمقدار 150$ (560 ريال).

وأخيراً بلاتينوم الفئة الأعلى تبدأ عند 32,180$ (120,675 ريال) بزيادة 150$ (560 ريال) عن العام الماضي، وقد حصلت على زخرفات سوداء إضافية بالمقصورة مع ميزة الذاكرة للمرايا الجانبية.

تظل خيارات توليد الطاقة دون تغيير، حيث تستمد التيما 2020 طاقتها قياسياً عبر محرك سعة 2.5 لتر 4 سلندر قوة 18 حصان عزم 244 نيوتن متر بقير اكس ترونيك دفع أمامي أو دفع رباعي اختياري.

أما إذا كنت تبحث عمّا هو أكثر قوة، فإنه يتوفر المحرك متغير الضغط تيربو VC سعة 2 لتر 4 سلندر قوة 248 حصان وعزم 370 نيوتن متر بقير اكس ترونيك دفع أمامي.

هذا ويذكر بأن التيما 2019 متاحة حاليا لدى نيسان السعودية بأسعار تبدأ عند 83,740 ريال.