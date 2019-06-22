ثلاثي الاتحاد يستعدون للموسم الجديد في فرنسا

ماجد محمد(صدى):

تواجد ثلاثي الاتحاد زياد الصحفي وعبدالعزيز العرياني وطارق عبدالله، في مدينة مارسيليا الفرنسية، مستغلين الإجازة الممنوحة من الفريق في الوقت الحالي.

وحرص الثلاثي على الاستعداد للموسم الجديد من خلال العديد من برامج اللياقة والتأهيل، خاصة لطارق عبدالله العائد من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ومن ناحية أخرى، أظهر المحترف رودريجيز استعداده للموسم الجديد من خلال فيديو عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، مبينًا تطلعه لكي يصبح الموسم الجديد أفضل من السابق.

ويستهل العميد مبارياته بالموسم الجديد أمام فريق ذوب آهن الإيراني في منتصف أغسطس المقبل، وذلك ضمن مواجهات دور الـ 16 لدوري أبطال أسيا.