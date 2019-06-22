شرطة دبي تعلن تطوير 2000 مركبة عسكرية ومدنية في 2019

ابوظبي(صدى):

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن مشروع تطوير 2000 مركبة ذكية للدوريات العسكرية والخدمية خلال العام الجاري 2019.

ويهدف المشروع لمواكبة التطورات التكنولوجية للدوريات العسكرية والمدنية، وذلك لتحديث مركبات القوة بما يتوافق مع الأنظمة العالمية.

وأضافت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال اجتماع مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، أن الدوريات الذكية الجديدة ستحتوي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

كما سيشمل التكنولوجيا الحديثة التعرف على لوحة المركبة، وجهات تتبع إلكتروني بالإضافة إلى بصمة وجه وشريحة اتصال، فضلاً عن نظام مراقبة على الطريق يمكن من التعرف على السائق وبيانات المركبة وغيرها.