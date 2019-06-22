آل الشيخ مداعبا محمد عبده: ( عندنا حفل اليوم.. مين فاضي؟! ) .. والأخير يرد 

أميرة خالد(صدى):

داعب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الفنان محمد عبده، على خلفية كثرة الحفلات التي تشهدها العديد من مدن المملكة ضمن برنامج ” حفلات السعودية ” ، والتي يشارك في عدد كبير منها فنان العرب.

وعرض آل الشيخ في حسابه على موقع ” تويتر ” صورة لمحادثة في مجموعة ” واتساب ” باسم ” مطربين الخليج ” ، قال خلالها آل الشيخ: ” عندنا حفل اليوم.. مين فاضي؟ ” ، ليغادر الفنان محمد عبده المجموعة بعد السؤال مباشرة.

علق آل الشيخ على الصورة: ” أبو نورة.. لا نوصل للبلوك ” ، ومن ثم نشر تغريدة أخرى، ما يشير إلى أن الفنان محمد عبده اتصل به بعدها ورد عليه بقوله: ” مو للدرجة ذي عاد ” .

ونشر آل الشيخ صورة لمحمد عبده مرتدياً بذلة وقبعة ونظارة سوداء وكأنه يريد التخفي حتى لا يتعرف عليه، معلقا عليها آل الشيخ بقوله: ” أطلعك من بين مليون واحد ” .