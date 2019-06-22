آل الشيخ مداعبا محمد عبده: ( عندنا حفل اليوم.. مين فاضي؟! ) .. والأخير يرد
داعب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الفنان محمد عبده، على خلفية كثرة الحفلات التي تشهدها العديد من مدن المملكة ضمن برنامج ” حفلات السعودية ” ، والتي يشارك في عدد كبير منها فنان العرب.
وعرض آل الشيخ في حسابه على موقع ” تويتر ” صورة لمحادثة في مجموعة ” واتساب ” باسم ” مطربين الخليج ” ، قال خلالها آل الشيخ: ” عندنا حفل اليوم.. مين فاضي؟ ” ، ليغادر الفنان محمد عبده المجموعة بعد السؤال مباشرة.
علق آل الشيخ على الصورة: ” أبو نورة.. لا نوصل للبلوك ” ، ومن ثم نشر تغريدة أخرى، ما يشير إلى أن الفنان محمد عبده اتصل به بعدها ورد عليه بقوله: ” مو للدرجة ذي عاد ” .
ونشر آل الشيخ صورة لمحمد عبده مرتدياً بذلة وقبعة ونظارة سوداء وكأنه يريد التخفي حتى لا يتعرف عليه، معلقا عليها آل الشيخ بقوله: ” أطلعك من بين مليون واحد ” .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13882 ] نشر منذ 5 ساعات
حرام عليك عليك كرفته كرف😢😊😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76085 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههههههههههه ,,
,, يا للشرشحه والمهزله ,,
لللل[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
عندنا رحلة للحج مين فاضي
عندنا غسل جنازة مين فاضي
عندنا دفن ميت مين فاضي
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1246 ] نشر منذ 12 دقيقة
والله اعجبني فيهم الكرف..
ابيه يكرف الواحد اللين يمتدد قدام الناس..😂😂