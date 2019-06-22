توفر وظائف شاغرة للجنسين بصحة الطائف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف ، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، على لائحة المستخدمين وبند الأجور، وسوف يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/10/20هـ ولمدة خمسة أيام من تاريخه، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

مسميات الوظائف: سوف يتم وضع مسميات الوظائف حين توفرها بمشيئة الله تعالى على موقع (أي وظيفة) في هذا الخبر.

ويبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/10/20هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/10/24هـ.

وطريقة التقديم ، من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــا .