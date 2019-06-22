عودة أردني محتجز لدى الحوثيين منذ 16 شهرًا

فهمي محمد(صدى):

كشفت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، أن استعادت مواطنًا أردنيًا كان محتجزًا لدي مليشيا الحوثي الإرهابية منذ فبراير 2018.

وأوضحت الخارجية الأردنية، أن المواطن وصل إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان، بعد أن اكتملت إجراءات نقله.

وقال المتحدث باسم الخارجية: ” بتعاون وتنسيق بين الوزارة وأجهزة الدولة الأردنية فأثمرت هذه الجهود عن الإفراج عن المواطن الأردني وتأمين عودته إلى المملكة ” .

وأضاف: ” تم إصدار وثيقة سفر اضطرارية للمواطن ليتمكن من العودة، ووصل اليوم إلى المملكة وهو بصحة جيدة ” .