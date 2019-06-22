مصرع 4 عمال إثر هجوم إرهابي قرب مطار العريش بمصر

القاهرة(صدى):

قتل أربعة عمال وأصيب ستة آخرين في هجوم مسلح على مبني تحت الإنشاء، وذلك بالقرب من مطار العريش بمحافظة شمال سيناء.

وعن التفاصيل، كشف مصدر أن الجماعات المسلحة التكفيرية استهدفت مبني حكومي تحت الإنشاء بالقرب من مطار العريش.

حيث أطلق ” ملثمين ” الرصاص بكثافة على مبني تحت الإنشاء بالقرب من مطار العريش ظهر اليوم السبت.

كما قاموا بإشعال وإحراق سيارتين للعمال قبل تمكنهم من الفرار إلى داخل صحراء وسط

سيناء.

ومن جانبها انتقلت قوات الأمن المصرية وقامت بإغلاق المنطقة بحثا عن المسلحين، وتم إغلاق الطريق الدولى فى وسط سيناء.