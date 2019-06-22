” الزعاق ” : حر الإنصراف سيبدأ من منتصف الأسبوع إلى نهايته

حمود العنزي(صدى):

توقع خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن حر الإنصراف سيبدأ من منتصف الأسبوع إلى نهايته.

وقال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سترتفع درجات الحرارة على الخليج نواحي العراق، الكويت وشمال وشرق ووسط السعودية بما يعرف بحر الإنصراف ” .

وأضاف: ” العامة تقول لا بحر إلا بعد الإنصراف، أي لا يأتينا الحر الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال، والشمس الآن انصرفت ” .