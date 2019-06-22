” الزعاق ” : حر الإنصراف سيبدأ من منتصف الأسبوع إلى نهايته
توقع خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن حر الإنصراف سيبدأ من منتصف الأسبوع إلى نهايته.
وقال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سترتفع درجات الحرارة على الخليج نواحي العراق، الكويت وشمال وشرق ووسط السعودية بما يعرف بحر الإنصراف ” .
وأضاف: ” العامة تقول لا بحر إلا بعد الإنصراف، أي لا يأتينا الحر الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال، والشمس الآن انصرفت ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76085 ] نشر منذ 6 ساعات
ربنا يريد بنا خير ,,
,, سبحان ربنا العظيم ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6005 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرأف ويلطف بعباده.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6005 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرأف ويلطف بعباده.
سيف[ عدد التعليقات: 4827 ] نشر منذ 4 ساعات
عاد الصيف عندنا طبخ يعني الضب يموت من شده الحرارة عندنا .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41304 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6951 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يلطف بعباده
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 46 دقيقة
ههخخخخ😹😂 الضبان تكتب وصياتها 📝