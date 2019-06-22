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  3. ” الزعاق ” : حر الإنصراف سيبدأ من منتصف الأسبوع إلى نهايته

” الزعاق ” : حر الإنصراف سيبدأ من منتصف الأسبوع إلى نهايته

” الزعاق ” : حر الإنصراف سيبدأ من منتصف الأسبوع إلى نهايته
حمود العنزي(صدى):

توقع خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن حر الإنصراف سيبدأ من منتصف الأسبوع إلى نهايته.

وقال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سترتفع درجات الحرارة على الخليج نواحي العراق، الكويت وشمال وشرق ووسط السعودية بما يعرف بحر الإنصراف ” .

وأضاف: ” العامة تقول لا بحر إلا بعد الإنصراف، أي لا يأتينا الحر الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال، والشمس الآن انصرفت ” .


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76085 ] نشر منذ 6 ساعات

ربنا يريد بنا خير ,,

,, سبحان ربنا العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 4827 ] نشر منذ 4 ساعات

عاد الصيف عندنا طبخ يعني الضب يموت من شده الحرارة عندنا .

[ عدد التعليقات: 6951 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يلطف بعباده

[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 46 دقيقة

ههخخخخ😹😂 الضبان تكتب وصياتها 📝

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