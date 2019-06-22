مجموعة العمل المالي تشدد رقابتها على شركاتها وفروعها في إيران

وكالات(صدى):

أكدت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في بيان إعلامي ، أمس الجمعة ، أن 36 حكومة، بالإضافة إلى مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية، وافقوا على شرط زيادة رقابة للفروع والشركات التابعة للمؤسسات المالية التي يوجد مقرها في إيران .

كما حذرت المجموعة ، بعد اجتماعها الدوري في أورلاندو بولاية فلوريدا ، من أنها ستعيد فرض تدابير مضادة على إيران إذا لم تسن اتفاقيات باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير FATF بحلول أكتوبر .

وتشمل التدابير المضادة المهددة “تعزيز آليات الإبلاغ ذات الصلة والإبلاغ المنتظم عن المعاملات المالية وزيادة متطلبات التدقيق الخارجي للمجموعات المالية فيما يتعلق بأي من فروعها الموجودة في إيران”.

وقامت FATF بتعليق هذه التدابير في يونيو 2016 عندما وافقت طهران على معالجة أوجه القصور في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نظامها المصرفي.

وقالت المجموعة في بيانها إنها ستواصل تعليق الإجراءات المضادة تقديراً للتقدم الذي أحرزته إيران، بما في ذلك إقرارها قانون مكافحة غسل الأموال.

بدوره، ألقى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، كلمة أمام الاجتماع بمناسبة الجلسة العامة النهائية للرئاسة الأميركية لمجموعة العمل المالي، وقد رحب بقرار المجموعة بتشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية وتهديدها بإعادة فرض التدابير المضادة إذا فشلت إيران في التحرك بحلول أكتوبر.

وقال منوتشين إن تلك الخطوات كانت رداً على ما أسماه “فشل إيران المتعمد في معالجة أوجه القصور الشاملة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.