هيئة الهلال الأحمر توضح الظواهر السلبية التي تعاني منها الفرق الإسعافية 

علي القحطاني(صدى):

نشرت هيئة الهلال الأحمر إنفوجرافيك يوضح الظواهر السلبية التي تعاني منها الفرق الإسعافية ومن أبرزها ” التجمهر ” عند الحوادث.

وأشارت إلى أنه عند مشاهدة حالة إسعافية طارئة يجب فعل عدة أمور منها الطلب من تطبيق أسعفني أو الاتصال على الإسعاف 997، تقديم الإسعافات الأولية للمصابين تنظيم السير فصل بطارية السيارة.

ولفتت إلى الأمور التي يجب تجنبها منها إعطاء المصابين الماء أوتحريكه، التجمهر حول الحادث، تصوير المصابين، التحدث بوفاة أحد المصابين أمام بقية أطراف الحادث، التدخين، موضحة أن قيمة مخالفة التجمهر حول الحادث تصل إلى 350 ريال.