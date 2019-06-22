ساري يلتقي رونالدو لبحث مركزه الجديد في يوفنتوس

طلال الغامدي(صدى):

التقى المدرب الجديد ليوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، بنجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمناقشة وضعية النادي ومستقبله.

واستقبل رونالدو ساري على متن يخته الخاص، بعدما كان من المقرر أن يلتقيا في اليونان.

ويعتزم ساري لقاء كل اللاعبين ” بشكل انفرادي ” للحديث عن الطريقة التي ستتم بها إدارة الموسم المقبل، إلى جانب التفاصيل الفنية الأخرى.

وقال ساري: ” أريد أن أعرف ما الذي يفكر فيه كل اللاعبين، بدءًا من أولئك الذين يمكن أن يكون لهم أكبر تأثير على الأداء والنتائج ” .