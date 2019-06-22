معلومات خطيرة تكشف حقيقة أسلحة إيران وتوريدها من ” السوق السوداء “

واشنطن(صدى):

كشف تقرير لشبكة ” فوكس نيوز ” الأمريكية عن معلومات خطيرة تخص القوات العسكرية الإيرانية وحقيقة مزاعمها بشأن إمكانياتها ، بعد التصعيد الدولي والأمريكي ضدها إثر إسقاطها لطائرة أمريكية الخميس الماضي .

وأوضح التقرير المستند إلى خبراء في التكنولوجيا العسكرية أن ترسانة إيران العسكرية بعضها قديم لكنه فعًال مثل المروحية الأمريكية CH-47 الخاصة بنقل الجنود والمركبات الخفيفة ، والدبابة إم -60 باتون . .

كما أكد ان النظام الإيراني يحصل على اسلحته من ” السوق السوداء ” ممثلة في روسيا والصين ، بعد حظر التوريد إليها المفروض من جانب لأمم المتحدة ، إلا أن الأسلحة الخطيرة بالفعل هي شبكات جواسيسها وميلشياتها وخلاياها النائمة التي تهدد بمخاطر حقيقية بالمنطقة .

وأوضح التقرير أن هناك بالفعل أسلحة مطورة بعد التسعينات في مجال الأسلحة الخفيفة والمدفعية والصواريخ الباليستية لكنها ليست إيرانية خالصة ، وأغلبها مقلد ، مشيراً إلى الطائرة ” كوثر” التي قالت إيران انها صناعة محلية بينما كانت مقاتلة إف -5 الأمريكية مع بعض التعديلات .

وأوضح التقرير أن طهران تركز على صناعة الطائرات بدون طيار بعدما حصلت على حطام طائرة أمريكية محطمة بنفس النموذج .

أما بعض الخبراء فأكدوا أن إيران تفتقر إلى الأسلحة الحديثة ، وتعمل على تطوير الصواريخ وطائرات الدرون فقط .