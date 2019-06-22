يوفنتوس يستعد لرصد 70 مليون يورو لضم دي ليخت 

نواف السالم(صدى):

يستعد نادي يوفنتوس بطل إيطاليا في آخر ثماني سنوات لرصد سبعين مليون يورو لضم قلب الدفاع الهولندي الدولي الشاب ماتياس دي ليخت.

وارتبط اسم مدافع أياكس أمستردام البالغ 19 عاما بالانتقال إلى برشلونة الاسباني ثم باريس سان جرمان الفرنسي، لكن يوفنتوس “يغري مدافع أياكس بعقد يستحيل رفضه، إضافة إلى سحر تواجد النجم (البرتغالي) كريستيانو رونالدو”.

ومن جهته، أوضح دي ليخت: “لم أفهمه في بادىء الأمر.. كنت مصدوما قليلا، لذا ضحكت لكنني لم أقل شيئا”، وجاء ذلك بعد دعوة رونالدو المدافع الصاعد بقوة للانضمام إلى يوفنتوس، بعد مواجهة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم مطلع الشهر الجاري.

وأبان أنه بحال انتقال دي ليخت الى تورينو، سيتقاضى بين 15 و20 مليون يورو سنويا (بين 16 و22 مليون دولار)، وذلك في عقد لخمسة أعوام.