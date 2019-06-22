غباء سائقة كاد ينتهي بوفاتها

السبت 22
يونيو
يمكن شاربه عصير منتهي الصلاحيه ,,
يا أخونا أبو محمد غالبا الفهاوة والدلاخة،تغلب على شرب العصير..
الله يحمانا من كل:-فاهي ،ودلخ،ولوووووووووووووووووووووووح.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76052 ] نشر منذ 36 دقيقة
يمكن شاربه عصير منتهي الصلاحيه ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6000 ] نشر منذ 17 دقيقة
يا أخونا أبو محمد غالبا الفهاوة والدلاخة،تغلب على شرب العصير..
الله يحمانا من كل:-فاهي ،ودلخ،ولوووووووووووووووووووووووح.