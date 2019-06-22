عامل يقتل طليقة شقيقه بطريقة وحشية بعد حفلة اغتصاب لمدة 4 أيام 

القاهرة(صدى):

أقدم عامل مصري على تعذيب طليقة شقيقه لمدة 4 أيام واغتصابها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، حيث أن المجنى عليها انفصلت عن شقيق الجاني منذ فترة وأقام المتهم معها علاقة غير شرعية وعقب التحدث معها أخبرته بأنها كانت على علاقة بأحد الشباب قبل الزواج من شقيقه مما أغضبه وقام بتعذيبها واغتصابها لمدة 4 أيام.

وتعود الواقعة عندما كانت المجني عليها متزوجة من شقيقه إلا أنها طلقت بإصرار منه وانتقلت من الإقامة قرية إلى قرية أخرى ووفر لها مكان الإقامة لكنه كان يتردد عليها بصفة مستمرة لكونه على علاقة غير شرعية معها.

واستطاعت الأجهزة الأمنية فك لغز الجريمة المروعة، وبعد وصول ربة المنزل إلى المستشفي اتضح أنها حليقة الرأس وبها آثار ضرب وتعذيب وتوفيت متأثرة بإصابتها.

ووفقا للمعلومات الواردة تبين قيام نجل عمها شقيق طليقها بإقامة علاقة جنسية معها والتخلص منها بمعاونة زوجة خاله.