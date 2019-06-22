طبيب المنتخب المصري عن إصابة ” حجازي ” : تعرض لكسر في الفم

ماجد محمد(صدى):

صرح محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري لكرة القدم، بأن المدافع أحمد حجازي خضع لفحص طبي يوم السبت.

وجاء ذلك بعد إصابته أمس الجمعة، خلال مباراة المنتخب أمام ” زيمبابوي ” في افتتاح منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وعن ذلك، قال ” أبو العلا ” أن الآشعة التي أجريت صباح يوم السبت على ” حجازي ” ، أثبتت إصابته بكسر في الأنف؛ إثر الالتحام الذي تعرض له خلال مباراة أمس.

وفيما يتعلق بتأثير إصابته على اللعب، أوضح أن إصابة اللاعب لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي، وذلك بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.