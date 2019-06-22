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بالفيديو.. معجبة لـ ” وعد ” : وين سويتي شفايفك ورد فعل صادم للأخيرة

بالفيديو.. معجبة لـ ” وعد ” : وين سويتي شفايفك ورد فعل صادم للأخيرة
الرياض(صدى):

عبرت الفنان وعد ، عن غضبها من إحدى المعجبات ، عقب تدخلها في حياتها الخاصة .

وكانت شاركت وعد جمهورها، عبر مواقع التواصل ، مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تلقي تحية المساء على متابعيها، مؤكدة أنها مصابة بالأنفلونزا.

وقالت “وعد” في الفيديو: “مساء الخير ، حبيت سلم عليكم سامعين الصوت، كأني سيارة خربانة على إنفلونزا بس ما يمنع اكشخ واطلع”.

وانهالت التعليقات من جمهور وعد متمنين لها الشفاء العاجل، لتتفاجأ “وعد” بإحدى متابعيها تعلق قائلة: “لبى وعد سألتك بالخاص وبخصوص الشفايف ما رديتي”.

وردت وعد عليها بانفعال، حيث اعتبرت تعليق المعجبة تدخل واضح في حياتها الشخصية، قائلة: ” من جدك أنتِ قررتي أني عاملة شفايفي وتقولي وين، من قالك وقررتي عملت شغلة وتنتظري رد على ايش ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 ساعات

فيها شبه كبير من (ام عيسى) عامله صوماليه تشتغل باليوميه الله يذكرها بالخير من افضل الصوماليات اللي يعرفون يسوون (قحوه) قهوه.

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