بالفيديو.. معجبة لـ ” وعد ” : وين سويتي شفايفك ورد فعل صادم للأخيرة
عبرت الفنان وعد ، عن غضبها من إحدى المعجبات ، عقب تدخلها في حياتها الخاصة .
وكانت شاركت وعد جمهورها، عبر مواقع التواصل ، مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تلقي تحية المساء على متابعيها، مؤكدة أنها مصابة بالأنفلونزا.
وقالت “وعد” في الفيديو: “مساء الخير ، حبيت سلم عليكم سامعين الصوت، كأني سيارة خربانة على إنفلونزا بس ما يمنع اكشخ واطلع”.
وانهالت التعليقات من جمهور وعد متمنين لها الشفاء العاجل، لتتفاجأ “وعد” بإحدى متابعيها تعلق قائلة: “لبى وعد سألتك بالخاص وبخصوص الشفايف ما رديتي”.
وردت وعد عليها بانفعال، حيث اعتبرت تعليق المعجبة تدخل واضح في حياتها الشخصية، قائلة: ” من جدك أنتِ قررتي أني عاملة شفايفي وتقولي وين، من قالك وقررتي عملت شغلة وتنتظري رد على ايش ” .
يعل لك الماحي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 ساعات
فيها شبه كبير من (ام عيسى) عامله صوماليه تشتغل باليوميه الله يذكرها بالخير من افضل الصوماليات اللي يعرفون يسوون (قحوه) قهوه.