مصرع القيادي الحوثي ” ساري ” إثر غارة للتحالف العربي

فهمي محمد(صدى):

أسفرت غارة للتحالف العربي عن مصرع القيادي الميداني الحوثي عبدالله صالح ساري، وذلك مع 8 من مرافقيه.

وقُتل أيضآ سبعة عناصر من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بينهم ثلاثة قادة في مواجهات مع الجيش الوطني شرقي تعز.

وفي ذات السياق، شهدت المواجهات في جبهة الأمن المركزي مقتل قائد مليشيات الحوثي “ أبو علي ” ، وخبير المتفجرات أحمد الضلعي.