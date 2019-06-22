مصرع القيادي الحوثي ” ساري ” إثر غارة للتحالف العربي
أسفرت غارة للتحالف العربي عن مصرع القيادي الميداني الحوثي عبدالله صالح ساري، وذلك مع 8 من مرافقيه.
وقُتل أيضآ سبعة عناصر من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بينهم ثلاثة قادة في مواجهات مع الجيش الوطني شرقي تعز.
وفي ذات السياق، شهدت المواجهات في جبهة الأمن المركزي مقتل قائد مليشيات الحوثي “ أبو علي ” ، وخبير المتفجرات أحمد الضلعي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76085 ] نشر منذ 7 ساعات
الحمد لله ,,
,, الله ينصركم على عدوكم ياجنودنا ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم ,, آمين ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6951 ] نشر منذ 7 ساعات
الله لايرحمه
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6004 ] نشر منذ 6 ساعات
يقول المثل العامي ( ماطاح من النجوم أخفّ للسماء) ويعني،نقول فقريح،
جعلهم بالساحق والماحق والبلا المتلاحق..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6004 ] نشر منذ 6 ساعات
يقول المثل العامي ( ماطاح من النجوم أخفّ للسماء) ويعني،نقول فقريح،
جعلهم بالساحق والماحق والبلا المتلاحق..