الهلال يحسم مصير سالم الدوسري
كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي الهلال تجديد عقد اللاعب سالم الدوسري للإستفادة من خدماته حتى عام 2021 .
وأوضحت المصادر أن التجديد تم مقابل 7 ملايين ريال ، لحسم أي اغراءات من عروض لجذب اللاعب .
كما أكدت المصادر أن عقد “محمد الجحفلي ” لم يتم تجديده بعد ، إذ لم يصل الطرفان إلى اتفاق بعد .
الجدير بالذكر أن “الدوسري ” 27 عام ، بدأ مشواره الكروي منذ 2011 ، وله مسيرة حافلة على صعيد أندية المملكة و الصعيد الدولي .
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 6 ساعات
الفرق بين
زعامه ونعامه
زعامه هي الهلال دائما فالقمه لايرضى بأقل منها وتاريخ شاهد على ذالك وللمعلوميه لم يتعود
جمهوره على سفاسف الامور والفرحه المزيفه
اما
نعامه فهي نادي الفقر ترفع راسها عاليآ جدا وتوهم نفسها انها عملاقه ولكن في اقل من ثواني لما تواجهه من يرعبها تخفض راسها تحت اقدامها
وهكذا عادتها والقواطي هذي عادتهم
هههههههههههه
ماغط[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
فرق بين زعامه محليه واسيويه لكن نقول العالميه لمين ……… احنا فوق الجميع بشهادة العالم كله احبك ي نصر والله احبك مفروض ما نقارن الا بالمدريديين والبرشلونيين اما الزعيقيين لا لا لا