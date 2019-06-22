الهلال يحسم مصير سالم الدوسري

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي الهلال تجديد عقد اللاعب سالم الدوسري للإستفادة من خدماته حتى عام 2021 .

وأوضحت المصادر أن التجديد تم مقابل 7 ملايين ريال ، لحسم أي اغراءات من عروض لجذب اللاعب .

كما أكدت المصادر أن عقد “محمد الجحفلي ” لم يتم تجديده بعد ، إذ لم يصل الطرفان إلى اتفاق بعد .

الجدير بالذكر أن “الدوسري ” 27 عام ، بدأ مشواره الكروي منذ 2011 ، وله مسيرة حافلة على صعيد أندية المملكة و الصعيد الدولي .