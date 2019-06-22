القبض على 5 متهمين لسرقتهم الأموال من المركبات بالرياض
صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم/ شــاكر بـن سليمان التويجــــري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على خمسة متهمين من الجنسية السودانية بالعقدين الثالث والخامس من العمر , وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بترصد عملاء البنوك الذين ينقلون أموالاً نقدية معهم بعد خروجهم منها ومتابعتهم وسرقة الأموال من المركبات التي تتوقف بأماكن عامة بعد تكسير زجاج نوافذها ، وقد جرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6951 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يقويهم
qlq[ عدد التعليقات: 5163 ] نشر منذ 6 ساعات
…
ع القوة
المتنبي[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 5 ساعات
جزا الله خيرا وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها وعلى رأسها سمو الوزير بالإهتمام القوي بأمن الوطن والمواطن والمقيم والله يوفقهم واتمنى أن تقوم الوزارة بترحيل الأجانب الذين هم فوق الحاجة وهم كثير ووجودهم استنزاف للإقتصاد وذلك بإستهلاك الوقود والكهرباء والماء والمواد التموينيه وبالتالي ارتفاع الاسعار وايجارات المساكن اضافة الى كثرة الجريمة اما الابقاء على من لا لزوم لهم فسيكون يوما نرى أن مجرد وجودهم جريمة.
ibrahim79[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 ساعات
سجن وجلد وقطع اليد ثم ترحيل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76085 ] نشر منذ 4 ساعات
سودانيين …..اكيد سودانيين………!!!!!!!!!!!!؟؟
,, الصراحه شي غريب على الاخوة السودانيين مثل هذه الافعال …
,, المهم اياً كان . ياليت تقصون اياديهم جراء ما اقترفوا بحق انفسهم اولاً وبحق الناس ثانياً .. حكم الله في خلقه ..
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 30 دقيقة
في اعتقادي أن قص اليد يكون عند تكرار السرقة للمرة الثالثة وبعدها تقطع يده لكن إذآ صار فيه عدم إحترام للقانون والتهاون بقوته فايفترض قطع اليد لكي يأخذ عظة وعبرة.