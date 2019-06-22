هيفاء تنشر محادثات خاصة مع مي الحريري.. ” حاولت الإتصال بكي لأشكرك على خبثك “

أميرة خالد(صدى):

أثارت المطربة اللبنانية مي الحريري الجدل بين جمهور الفنانة هيفاء وهبي إذ قالت أن الأخيرة تدعي المرض بطريقة ساخرة منها .

وأثار فيديو متداول يوثق تلك الإتهامات الجدل بين المتابعين الذين غضبوا من أجل نجمتهم ” هيفاء وهبي ” .

من جتها قامت ” وهبي ” بنشر صور رسائل بينها وبين مي الحريري تكشف أن الأخيرة كانت بالفعل تواسيهافي مرضها .

واختتمت ” هيفاء ” هذه المحادثة التي نشرتها على حسابها بموقع ” تويتر ” قائلة : حاولت الإتصال بكي لأشكرك على خبثك .