الاتحاد يسعى لتحقيق رغبة المدرب سييرا بضم لاعب صربي لفريقه

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي الاتحاد لضم الظهير الأيمن الدولي لمنتخب صربيا، لاعب نادي بارتيزان ”نيمانيا ميليتش“ ، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، بناء على طلب المدرب التشيلي لويس سييرا الذي يعرف اللاعب جيدا.

ووفقا لتقارير صربية فإن إدارة بارتيزان لا تمانع في بيع اللاعب نظير مبلغ مادي مرتفع علماً بأن الإدارة الصربية لديها أيضاً عرض من الأهلي للتوقيع مع مهاجم فريقها، اللاعب ريكاردو غوميز.

ويرتبط الاتحاد كذلك بضم اللاعب إيميليانو فيتشو من صفوف نادي سانتوس البرازيلي.