بيتو يرفض الانضمام للأهلي بقيمة مليوني يورو

ماجد محمد(صدى):

أوضحت مصادر إعلامية عن رغبة الحارس انطونيو ألبرتو باستوس الشهير بـ ” بيتو ” ، في الاستمرار في الدوريات الأوروبية حتى يكون تحت أنظار مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس.

وأكدت المصادر ، أنه لهذا السبب رفض ألبرتو عرضا للانضمام إلى النادي الأهلي بقيمة 2 مليوني يورو سنويا.

وأضافت ، أن الحارس البرتغالي الدولي صاحب الـ37 عاما لديه موسم آخر من التعاقد مع جوزتيب التركي، وتلقى مؤخرا عرضا من بارما الإيطالي لكن الصفقة لم تتم”.

يذكر أن الاهلي يمتلك بين صفوفه حارسين مميزين وهما محمد العويس وياسر المسيليم.