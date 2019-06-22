” السديس ” يوجه رد قاطع على افتراءات المقررة الأممية واتهاماتها الباطلة لرموز المملكة
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس رفضه التام للإتهامات الباطلة بالتقرير الصادر عن مقررة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لرموز المملكة وأجهزتها القضائية .
وأعرب ” السديس ” باسمه واسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين عن استنكاره ورفضه التام للتدخل السافر في شؤون المملكة وأجهزتها العدلية التي تستمد أحكامها من الشريعة الغرًاء لحفظ الحقوق وتحقيق العدالة .
كما أكد أن حكومة المملكة لا تقبل أي مساس او تجاوز بشأن احكام الشريعة الإسلامية التي تحفظ الحقوق والأعراض والأنفس ، ولا تقبل التجاوز مع أنظمة السلطة القضائية ,
وأثني ” السديس ” على الأجهزة العدلية بالدولة وعلى رأسها النيابة العامة والمحاكم الشرعية التي تضع نُصُب أعينها أحكام الإسلام النابعة من العدالة الربانية .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5045 ] نشر منذ 19 دقيقة
عندي ملاحظه على مواقف السيارات بالمسجد النبوي الشريف ياليت احد يوصلها له
فيه مواقف بالاشتراك السنوي محجوزه والمشكله اغلبها فاضيه مافيها الا سيارات تعد على الاصابع
بينما المواقف الي بالساعه مليانه وزحمه ماتلقى موقف لسيارتك
والاخوان الي حاجزين المواقف السنويه الله يهديهم بعضهم مايروح المسجد النبوي الا فين وفين
والزوار يدورون بسياراتهم داخل ومايلقون موقف لدرجة بعضهم تفوته الصلاة ويطلع من المواقف ماحصل موقف
والي حاجزين المواقف ونايمين في بيوتهم الله يهديهم
المفروض تكون كلها بالساعه مافيه اشتراك سنوي لانه يضر بالناس الي جايين لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5045 ] نشر منذ 16 دقيقة
تخيلوا معي انت جاي من بعيد تبي تصلي في مسجد رسول الله وماتلقى موقف
بينما المواقف قدام عيونك محجوزه وفاضيه ليش
وتفوت عليك الصلاه مالقيت موقف