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حقيقة إرسال واشنطن رسالة لإيران عبر عُمان

حقيقة إرسال واشنطن رسالة لإيران عبر عُمان
واشنطن(صدى):

كشفت الخارجية الأمريكية، صحة التقارير التي تفيد بإرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة للإيرانيين عبر سلطنة عُمان.

ونفت الخارجية الأمريكية هذا الأمر ، مشيرة إلى أن هذه التقارير خاطئة تماماً وهي إيرانية بامتياز، وأنها جزء من ” البروباجندا الإيرانية ” .

كما أكدت الخارجية الأمريكية على أن رد إيران يجب أن يكون دبلوماسياً، للرد على الدبلوماسية الأمريكية.

وذكرت تقارير إعلامية أن إيران تسلمت عبر وسيط تحذيراً من الرئيس ” ترامب ” ، بهجمات وشيكة الخميس.

كما ذكرت أن ” ترامب ” قال في رسالته، أن واشنطن لا تريد الحرب وترغب في محادثات.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 76041 ] نشر منذ 1 ساعة

كلاكما كذاب ,,

,, اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ,, آمين ,,

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