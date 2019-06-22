حقيقة إرسال واشنطن رسالة لإيران عبر عُمان
كشفت الخارجية الأمريكية، صحة التقارير التي تفيد بإرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة للإيرانيين عبر سلطنة عُمان.
ونفت الخارجية الأمريكية هذا الأمر ، مشيرة إلى أن هذه التقارير خاطئة تماماً وهي إيرانية بامتياز، وأنها جزء من ” البروباجندا الإيرانية ” .
كما أكدت الخارجية الأمريكية على أن رد إيران يجب أن يكون دبلوماسياً، للرد على الدبلوماسية الأمريكية.
وذكرت تقارير إعلامية أن إيران تسلمت عبر وسيط تحذيراً من الرئيس ” ترامب ” ، بهجمات وشيكة الخميس.
كما ذكرت أن ” ترامب ” قال في رسالته، أن واشنطن لا تريد الحرب وترغب في محادثات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76041 ] نشر منذ 1 ساعة
كلاكما كذاب ,,
,, اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ,, آمين ,,