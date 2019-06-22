حقيقة إرسال واشنطن رسالة لإيران عبر عُمان

واشنطن(صدى):

كشفت الخارجية الأمريكية، صحة التقارير التي تفيد بإرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة للإيرانيين عبر سلطنة عُمان.

ونفت الخارجية الأمريكية هذا الأمر ، مشيرة إلى أن هذه التقارير خاطئة تماماً وهي إيرانية بامتياز، وأنها جزء من ” البروباجندا الإيرانية ” .

كما أكدت الخارجية الأمريكية على أن رد إيران يجب أن يكون دبلوماسياً، للرد على الدبلوماسية الأمريكية.

وذكرت تقارير إعلامية أن إيران تسلمت عبر وسيط تحذيراً من الرئيس ” ترامب ” ، بهجمات وشيكة الخميس.

كما ذكرت أن ” ترامب ” قال في رسالته، أن واشنطن لا تريد الحرب وترغب في محادثات.