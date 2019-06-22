” الكهرباء ” تكشف عن تطبيق يسمح للمشتركين بمعرفة موعد قراءة العدادات 

عادل الحربي(صدى):

أعلنت شركة الكهرباء عن إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الكهرباء «ALKAHRABA»؛ لتوفير مزيد من المميزات والخدمات الجديدة الخاصة بأنظمة الفوترة، وفاتورة الكهرباء؛ ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة لتحسين وتطوير خدماتها.

وتضمنت النسخة المحدثة خدمة التعرف على تاريخ القراءة القادمة لعداد المشترك، ضمن جهودها لتحقيق مبدأ الشفافية في أنظمة الفوترة، كما أنها حددت موعد صدور الفاتورة خلال ستة أيام فقط من تاريخ قراءة العداد، ما يُمكن المشترك معرفة تاريخ قراءة العداد وتوقع موعد صدور الفاتورة القادمة.

وأتاحت النسخة المحدثة إمكانية استعراض الفواتير السابقة بصيغ (PDF)، ومعايير جديدة لضمان الخصوصية، بالإضافة إلى تصميم جديد للواجهة الرئيسة ما يُسهم في تيسير استخدام التطبيق.

وأتاح «تطبيق الكهرباء» عدداً من الخدمات التفاعلية للمشتركين؛ إضافة إلى خدمة استعراض الفواتير، وبيانات السداد، كما يعد نافذة تسمح لشرائح الاستهلاك إرسال نسخة من الفاتورة للبريد الإلكتروني، وخدمة رسائل الهاتف المحمول.

ويعتبر تطبيق الكهرباء نافذة لقراءة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نافذة يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، إضافة إلى أيقونة أرقامي التي توفر خاصية حفظ أرقام الحسابات أو الطلبات الخاصة بمستخدم التطبيق لتسهل متابعتها والرجوع لها مستقبلاً.