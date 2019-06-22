طيران الاتحاد يعلق رحلاته فوق مضيق هرمز وخليج عُمان بسبب إيران

أبو ظبي(صدى):

دعت هيئة الطيران المدني الإماراتي، شركات الطيران، إلى اتخاذ تدابير السلامة ، حيث تم تعليق رحلات طيران الاتحاد في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان .

وقالت هيئة الطيران المدني الإماراتي في بيان إعلامي : نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وحرصاً من الهيئة العامة للطيران المدني على أمن وسلامة الطيران وكإجراءٍ احترازي.. وجّهت الهيئة المشغلين الجويين المسجلين في الدولة، بتقييم مناطق الطيران المتأثرة، ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرّض عمليات الطيران المدني للخطر.