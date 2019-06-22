” التأمينات الاجتماعية ” توضح شروط استحقاق المعاش التقاعدي وحالات صرفه مبكرا

نايف السالم(صدى):

أكدت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية على ضرورة توفر الشروط اللازمة لصرف المعاش التقاعدي للموظف المشترك أو اسرته .

وأوضحت المؤسسة في بيان لها على موقع ” تويتر ” ، أن المشترك لا يستحق المعاش إلا بعد بلوغه 60 عام مع توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهر .

أما المعاش التقاعدي المبكر فيصرف للمرأة في عمر 55 عام او الرجل المزاول لمهنة شاقة مع مدة لا تقل عن 120 شهر ، او دون الـ 60 عام للمهن الأخرى مع توفر مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر .

وأوضحت المؤسسة انه يمكن صرف المعاش المبكر لأسرة السجين الذي مر عليه ثلاثة أشهر ، والمتوفي ، والمفقود او الغائب ، والذي تعرض لعجز غير مهني .