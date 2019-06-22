عدد المواطنين العاملين بوظائف مدير ومدير أعمال في القطاع الخاص

عادل الحربي(صدى):

وصل عدد المواطنين العاملين في وظائف مدير ومدير أعمال في القطاع الخاص، أكثر من 155.5 ألف، بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، يمثلون نسبة 72% من إجمالي عدد المديرين ومديري الأعمال البالغ 216.8 ألف.

وتبين أن عدد المواطنين الذكور العاملين في وظائف مشرعين ومدراء، ومدراء أعمال يبلغ 112.2 ألف، مقابل 43.3 ألف من المواطنات.

وبلغ عدد الأجانب العاملين في هذه الوظائف أكثر من 61 ألفاً يمثلون نسبة 28.2% من إجمالي عدد المدراء، من بينهم أكثر 59.2 ألف من الذكور، مقابل 2020 من الإناث.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن 42% من المدراء ومدراء الأعمال يعملون في منطقة الرياض، و27% يعملون في منطقة مكة المكرمة، و16% يعملون في المنطقة الشرقية، حيث يتوزع البقية (نحو 15%) في المناطق المختلفة.