الهلال يدرس 3 ملفات لمدربين أوروبيين ليختار من بينهم

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية أن رئيس النادي فهد بن نافل ، يعكف الآن على ثلاثة ملفات لمدربين مميزين أوروبيين سيقع الاختيار على أحدهم منتصف الأسبوع المقبل، فيما سيعود اللاعبون من إجازاتهم لبدء الإعداد للموسم المقبل بمن فيهم الأجانب إلا من تم الاستغناء عنهم، ولعل أولهم سيروني وبن شرقي اللذين أنهى الارتباط معهما؛ فيما سيتحدد مصير بقية اللاعبين بعد الاجتماع مع المدرب الجديد ليتم حسم الـسبعة الذين سيمثلون الفريق الموسم المقبل.

وتشير المصادر إلى أن المهندس عبدالله الجربوع سيتولى منصب المدير التنفيذي، على أن تسند إدارة الإشراف على الألعاب المختلفة إلى عبدالإله المقرن، خصوصا بعد النجاحات التي حققها إبان الإشراف عليها وصلت إلى تحقيق 50 بطولة لعدد من الألعاب في موسم فقط.

فيما قام رئيس الهلال المكلف المهندس عبدالله الجربوع بزيارة للمشرف العام على الكرة الطائرة الهلالية منصور الشريف في مستشفى الملك فيصل التخصصي إثر العارض الصحي، الذي ألم به مؤخرا، وقد رافق الجربوع أمين الصندوق سليمان الهتلان والمشرف على الفئات السنية منصور الأحمد والأمين المساعد لشؤون كرة القدم خالد المغيربي ومدير العلاقات العامة ياسر الطلاسي، وقد اطمأن الجميع على صحة الشريف، وتمنوا له الشفاء العاجل.