” غرفة الرياض ” تدعو لمقاطعة الاستيراد والتعامل مع الشركات التركية 

علي القحطاني(صدى):

طالبت الغرفة التجارية بالرياض، بمقاطعة الاستيراد والتعامل مع الشركات التركية، ردا على مناصبة العداء للمملكة، واستهدافها قيادة وشعبا.

ومن جهته، أبان عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عبر موقع “ تويتر ” : “ في ظل مواصلة القيادة التركية وأردوغان مناصبة العداء واستهداف المملكة قيادة وشعباً، فإننا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بمقاطعتهم ليس في السياحة والاستثمار فقط وإنما بكل شيئ الإستيراد والعمالة والتعامل مع الشركات التركية، المقاطعة الشاملة هي أقل ما يُرد به على هذا العداء السافر ” .