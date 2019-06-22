النصر يقترب من ضم العويشير لصفوفه 

نواف السالم(صدى):

طالب مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا إدارة ناديه بإعادة التعاقد مع الحارس عبدالله العويشير الذي تم إجراء مخالصة نهائية معه بعد فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ووقع العويشير مع إدارة أحد حتى نهاية الموسم، ومن المعروف أن الإدارة النصراوية اشترطت في المخالصة أحقيتها بإعادة تسجيل اللاعب بعقد جديد يبلغ فيه خلال شهر يونيو الحالي.

ومن المنتظر تفعيل العقد الجديد للحارس عبدالله العويشير لمدة عامين، وكان فيتوريا قد أبلغ إدارة النادي بإعارة حارسي المرمى صالح الوحيمد وزيد البواردي لعدم حاجته لخدماتهما في الموسم المقبل.