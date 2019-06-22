بعيدا عن البوتوكس.. 4 طرق آمنة و فعالة للتخلص من التجاعيد

أميرة خالد(صدى):

يعتبر البوتوكس حل سريع وفعال للقضاء على التجاعيد او الخطوط التي تظهر فجأة بالبشرة ، إلا انه قد يشكل مخاوف لدى النساء بسبب آثاره الجانبية وعدم طول مدة مفعوله .

وكشف باحثون عن بدائل آمنة للبوتوكس تعيد للمرأة نضارة وجهها ، وهي كالتالي :

1-حمض الهيالورونيك : صرحت به هيئة الغذاء والدواء كونه مادة طبيعية بالأساس تنتجها خلايا البشرة ويصلح للحقن دون أي آثار جانبية لنتائج تستمر حتى 6 أشهر او عام وهي مدة أطول بالمقارنة بمفعول البوتوكس.

2-الإبر الصينية : لها نتائج مبهرة لإمداد البشرة بالكولاجين ، وفق دراسة أثبتت ذلك بنسبة نجاح كبيرة .

3-لاصق التجاعيد : تستخدم للتجميل منها السيليكون والريتينول والكولاجين أو حمض الهيالورونيك ، وهي سهلة الإستخدام ومفعولها سريع ونتائجها جيدة .

4- الحقن بالفيتامينات : مثل الكاروتينات ومضادات الأكسدة لها تأثير هام للبشرة بالإضافة إلى حقنها بفيتامين إي وسي لصحة ونضارة البشرة .